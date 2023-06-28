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10:04, 28 июня 2023Спорт

Стало известно о готовности «Ливерпуля» заплатить за Мбаппе сотни миллионов евро

Стало известно о готовности «Ливерпуля» заплатить за Мбаппе более 300 миллионов долларов

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Ливерпуль» готов заплатить более 300 миллионов долларов (274 миллионов евро) за форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом стало известно Marca.

По информации источника, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, который владеет ПСЖ, был очень зол из-за решения Мбаппе не продлевать контракт с клубом, действующий до конца июня 2024 года. В связи с этим в клубе рассматривают вариант, при котором француз досрочно покинет клуб.

25 июня стало известно, что парижане запрашивают за трансфер Мбаппе 250+50 миллионов евро, в то время как «Реал» готов отдать за него только 200+20 миллионов. Ранее форвард оповестил руководство ПСЖ о нежелании продлевать контракт до 2025 года.

За парижан Мбаппе выступает с 2018 года. Весной 2022-го «Реал» уже предпринял попытку подписать игрока, однако он остался в ПСЖ.

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    Алексей Гусев
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