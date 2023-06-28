Названы самые пострадавшие от налога на сверхприбыль отрасли

Замминистра финансов Сазанов назвал самые задействованные в налоге на windfall tax отрасли

Если взять 50 крупнейших плательщиков налога на сверхприбыль (windfall tax), то 20 процентов от общей суммы перечислят предприятия по добыче твердых полезных ископаемых (ТПИ), 19 процентов — производители удобрений, а 13 процентов — металлурги. Такие цифры в рамках пленарного заседания Госдумы назвал замминистра финансов России Алексей Сазанов, пишет РИА Новости.

Меньше пострадали предприятия оптовой и розничной торговли (12 процентов) и банковская сфера (9 процентов). На нефтехимические предприятия, производство электроэнергии, строительные компании, обрабатывающую промышленность и логистику придется порядка 5 процентов, а остальные плательщики отвечают менее чем за процент от всех выплат.

28 июня Госдума приняла законопроект о налоге на сверхприбыль в первом чтении. Ожидается, что бюджет дополнительно получит около 300 миллиардов рублей.

Ранее Сазанов не исключил, что налог на сверхприбыль могут применить еще не раз, если возникнет необходимость финансировать дефицит бюджета и в какой-то отрасли появятся сверхдоходы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящее время обсуждения повторного windfall tax не ведется.

В соответствии с текущей редакцией, ставка налога составит 10 процентов от разницы прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годов. Если компания переведет средства досрочно, то ей компенсируют половину уплаченного. Председатель бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Репик оценил число плательщиков в тысячу компаний.