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18:27, 28 июня 2023Экономика

Названы самые пострадавшие от налога на сверхприбыль отрасли

Замминистра финансов Сазанов назвал самые задействованные в налоге на windfall tax отрасли

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Если взять 50 крупнейших плательщиков налога на сверхприбыль (windfall tax), то 20 процентов от общей суммы перечислят предприятия по добыче твердых полезных ископаемых (ТПИ), 19 процентов — производители удобрений, а 13 процентов — металлурги. Такие цифры в рамках пленарного заседания Госдумы назвал замминистра финансов России Алексей Сазанов, пишет РИА Новости.

Меньше пострадали предприятия оптовой и розничной торговли (12 процентов) и банковская сфера (9 процентов). На нефтехимические предприятия, производство электроэнергии, строительные компании, обрабатывающую промышленность и логистику придется порядка 5 процентов, а остальные плательщики отвечают менее чем за процент от всех выплат.

28 июня Госдума приняла законопроект о налоге на сверхприбыль в первом чтении. Ожидается, что бюджет дополнительно получит около 300 миллиардов рублей.

Ранее Сазанов не исключил, что налог на сверхприбыль могут применить еще не раз, если возникнет необходимость финансировать дефицит бюджета и в какой-то отрасли появятся сверхдоходы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящее время обсуждения повторного windfall tax не ведется.

В соответствии с текущей редакцией, ставка налога составит 10 процентов от разницы прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годов. Если компания переведет средства досрочно, то ей компенсируют половину уплаченного. Председатель бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Репик оценил число плательщиков в тысячу компаний.

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    Платон Щукин
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