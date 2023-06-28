Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:29, 28 июня 2023Мир

Швеция обсудит членство в НАТО с Финляндией и Турцией

Столтенберг: Швеция обсудит членство в НАТО с Финляндией и Турцией на следующей неделе

На следующей неделе Швеция обсудит с Финляндией и Турцией членство в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Встреча состоится в Брюсселе, до саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. По словам генсека, есть надежда на позитивное решение по членству Швеции в организации.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. 4 апреля Финляндия официально стала членом альянса, процесс вхождения Швеции был приостановлен. Причиной стал отказ Турции согласовать заявку из-за акции сожжения Корана политическим активистом в Стокгольме. Также Анкара заявила, что Стокгольм не выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Джо Байден заявил о колоссальных проблемах у Китая
    Швеция обсудит членство в НАТО с Финляндией и Турцией
    В пригороде Парижа начались беспорядки после убийства полицией подростка
    В России задумали ввести максимальную наценку на отечественные автомобили
    Названы причины отказа некоторых женщин от орального секса
    Россиян предупредили о засушливом июле
    Женщина потребовала развода после беременности без секса
    Военэксперт назвал признаки выдохшегося контрнаступления Украины
    Учительница религиоведения занялась сексом с подростком в лесу и попала под суд
    В России захотели разрешить раздавать продукты с истекающим сроком годности
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.