Швеция обсудит членство в НАТО с Финляндией и Турцией

Столтенберг: Швеция обсудит членство в НАТО с Финляндией и Турцией на следующей неделе

На следующей неделе Швеция обсудит с Финляндией и Турцией членство в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Встреча состоится в Брюсселе, до саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. По словам генсека, есть надежда на позитивное решение по членству Швеции в организации.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. 4 апреля Финляндия официально стала членом альянса, процесс вхождения Швеции был приостановлен. Причиной стал отказ Турции согласовать заявку из-за акции сожжения Корана политическим активистом в Стокгольме. Также Анкара заявила, что Стокгольм не выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами.