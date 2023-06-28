Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:04, 28 июня 2023Моя страна

Тигр с переломом лапы приехал из Хабаровска в Приморье на восстановление

Тигр с переломом лапы приехал из Хабаровского края в Алексеевку, Приморье, на реабилитацию

Фото: Miranda Richey / Unsplash

Тигр с застарелым перелом лапы и отсутствующей когтевой фалангой, отловленный в Хабаровском крае, приехал в Приморье на реабилитацию. Об этом сообщает KP.RU.

Раньше самец, обнаруженный в начале года в окрестностях поселка городского типа Вяземский, обитал в центре реабилитации «Утес». Однако в настоящий момент ему требуется больше места для восстановления и охоты. Отмечается, что в вольерах «Утеса» невозможно проводить реабилитацию сразу двух тигров, поэтому хищника перевезли в более просторный центр.

В настоящее время из-за травмы он сильно хромает и набрал лишний вес из-за невозможности охотиться. Как пишет издание, в поселке Алексеевка он сможет восстановить работоспособность лапы, так как не будет стеснен маленьким вольером. Специалисты надеются, что в будущем он сможет выздороветь, однако четких прогнозов пока нет.

Ранее в июне волонтеры новосибирского приюта спасли брошенного алабая с гниющей лапой. Неизвестные привязали собаку возле Бугринского моста, а прохожие игнорировали ситуацию. В результате у животного начала гнить лапа, оно мучилось от голода и жажды.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    В России высказались о судьбе ЧВК «Вагнер» в Африке
    Экс-солистке группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер сделали предложение
    Поставлена под сомнение эффективность кофеина
    В Германии высказались об укреплении восточного фланга НАТО
    На Украине предложили заменить одну букву в названии города Бровары
    Стали известны подробности задержания российского борца с киберпреступностью
    В центре российского города две семьи устроили массовую драку из-за невесты
    Российский блогер распаковал на камеру iPhone за 10 миллионов рублей
    Netflix решил выпустить самый дорогой сериал в истории
    Виктория Боня заявила о планируемой пластике у хирурга модели Кендалл Дженнер
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.