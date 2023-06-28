Тигр с переломом лапы приехал из Хабаровска в Приморье на восстановление

Тигр с переломом лапы приехал из Хабаровского края в Алексеевку, Приморье, на реабилитацию

Тигр с застарелым перелом лапы и отсутствующей когтевой фалангой, отловленный в Хабаровском крае, приехал в Приморье на реабилитацию. Об этом сообщает KP.RU.

Раньше самец, обнаруженный в начале года в окрестностях поселка городского типа Вяземский, обитал в центре реабилитации «Утес». Однако в настоящий момент ему требуется больше места для восстановления и охоты. Отмечается, что в вольерах «Утеса» невозможно проводить реабилитацию сразу двух тигров, поэтому хищника перевезли в более просторный центр.

В настоящее время из-за травмы он сильно хромает и набрал лишний вес из-за невозможности охотиться. Как пишет издание, в поселке Алексеевка он сможет восстановить работоспособность лапы, так как не будет стеснен маленьким вольером. Специалисты надеются, что в будущем он сможет выздороветь, однако четких прогнозов пока нет.

Ранее в июне волонтеры новосибирского приюта спасли брошенного алабая с гниющей лапой. Неизвестные привязали собаку возле Бугринского моста, а прохожие игнорировали ситуацию. В результате у животного начала гнить лапа, оно мучилось от голода и жажды.