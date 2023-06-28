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17:16, 28 июня 2023Спорт

В УЕФА отреагировали на призыв Украины исключить Россию из состава организации

В УЕФА напомнили, что крымским клубам запрещено участвовать в соревнованиях РФС

Фото: fifg / Shutterstock / Fotodom

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на призыв Украины исключить из состава организации Российский футбольный союз (РФС) из-за крымских клубов. Об этом сообщает ТАСС.

В УЕФА напомнили, что с 1 января 2015 года командам из Крыма запрещено участвовать в соревнованиях, организованных РФС. «Исполнительный комитет принял решение считать этот регион "особой зоной" для футбольных целей до дальнейшего уведомления», — добавили в пресс-службе организации, не уточнив, грозят ли РФС какие-либо санкции.

Ранее Украинская ассоциация футбола направила письмо Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА с просьбой исключить РФС из состава организаций. Украинскую сторону возмутили попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в регулярные национальные чемпионаты России.

6 июня ТАСС сообщал, что «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили лицензии для участия во Второй лиге в сезоне-2023/2024. Команды выступят в группе Б.

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    Андрей Стрельцов
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