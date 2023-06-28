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22:43, 28 июня 2023Мир

В США высказались о сожжении Корана в Швеции

В Госдепартаменте назвали сожжение Корана в Швеции неуважительным и вредным

Фото: Aaron Burden / Reuters

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель прокомментировал сожжение Корана в центре Стокгольма. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты считают сожжение религиозных текстов «неуважительным и вредным». Патель отметил, что действия, которые могут являться законными, «не обязательно должны быть уместными».

При этом он заявил, что это не влияет на позицию Белого дома о необходимости скорейшего вступления Швеции в НАТО. По его словам, страна разделяет ценности Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Позднее Reuters сообщило, что около мечети разорвали и сожгли Коран. По его данным, мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.

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    Марина Совина
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