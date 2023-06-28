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16:07, 28 июня 2023Экономика

Курс доллара поднялся выше 86 рублей

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 86 рублей на фоне завершения налогового периода

Фото: fornStudio / Shutterstock / Fotodom

К середине дня в среду, 28 июня, курс доллара на Московской бирже превысил 86 рублей, евро закрепился на отметке выше 94 рублей, свидетельствуют данные площадки.

Российская валюта слабеет на фоне завершения налогового периода, в рамках которого экспортеры продают валюту для уплаты налогов. В последние дни этот процесс поддерживал рубль, не давая ему опуститься еще сильнее.

По состоянию на 16:05 доллар торгуется по 86,01 рубля, а евро — 94,1 рубля. Помимо налогового периода, на рубль давит снижение цен на нефть. Сорт Brent постепенно тестирует уровень в 72 доллара за баррель, что автоматически влияет на цену российского сырья, которое торгуется с дисконтом к эталону.

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    Платон Щукин
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