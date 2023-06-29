Стали известны сроки подписания контракта Мбаппе с «Реалом»

El Chiringuito TV: согласование условий перехода Мбаппе в «Реал» пройдет с 1 по 7 июля

Стали известны сроки подписания контракта нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе с «Реалом». Об этом в Twitter сообщает корреспондент El Chiringuito TV Франсуа Галлардо.

По информации журналиста, окончательное согласование условий перехода состоится с 1 по 7 июля. Для этого в Мадрид прибудут мать футболиста Файза Ламари и его адвокаты.

25 июня стало известно, что парижане запрашивают за трансфер Мбаппе 250+50 миллионов евро, в то время как «Реал» готов отдать за него только 200+20 миллионов. Ранее форвард оповестил руководство ПСЖ о нежелании продлевать контракт до 2025 года.

За парижан Мбаппе выступает с 2018 года. Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон. Весной 2022-го «Реал» уже предпринял попытку подписать игрока, однако он остался в ПСЖ.