Командир «Ахмата» оценил влияние ухода ЧВК «Вагнер» на ситуацию в зоне СВО

Командир «Ахмата» Алаудинов: уход бойцов ЧВК «Вагнер» не повлиял на ситуацию в зоне СВО

Уход бойцов ЧВК «Вагнер» серьезно не повлиял на ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО). С такой оценкой после мятежа выступил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram-канале.

По его мнению, большинство вагнеровцев являются патриотами России. «Как мы знаем, они уже были выведены в тыл и находились на отдыхе. И если кто-то не заметил, Россия из-за этого войну не проиграла. Ничего страшного не произошло. Линия обороны не провалена. Поэтому сказать, что если не будет вагнеровцев, то Россия проиграет — нельзя», — написал соратник главы Чечни.

Он также обратил внимание на то, что некоторые бойцы ЧВК захотели заключить контракт с Минобороны России.

До этого Алаудинов рассказал, что командиры ЧВК «Вагнер» звонили в день мятежа и просили не стрелять.

В свою очередь, чеченские военнослужащие, как утверждает командир «Ахмата», были готовы в любой момент выполнить приказ.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы ЧВК «Вагнер».