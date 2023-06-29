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15:25, 29 июня 2023Мир

Захарова прокомментировала инициативу о создании Оборонного фонда Украины

Захарова прокомментировала инициативу Борреля о создании Оборонного фонда Украины

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram инициативу о создании Оборонного фонда Украины.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз (ЕС) может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины. Он подчеркнул, что военная поддержка Киева должна быть долгосрочной — во время конфликта и после него.

«Он уже давно стал Европейским фондом войны», — написала дипломат.

26 июня сообщалось, что ЕС расширит подготовку военных для Вооруженных сил Украины сверх ранее заявленной цели в 30 тысяч солдат.

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    Варвара Кошечкина
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