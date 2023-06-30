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06:36, 30 июня 2023Наука и техника

Названы сроки первого запуска космического корабля Dream Chaser

Sierra Space: космический корабль Dream Chaser может быть запущен в декабре — феврале

Фото: NASA / Reuters

Космический корабль Dream Chaser может впервые быть запущен в декабре — феврале на ракете Vulcan Centaur. Соответствующие сроки со ссылкой на исполнительного директора Sierra Space Тома Вайса называет SpaceNews.

По его словам, интеграция космического корабля с ракетой состоится в декабре. В случае успеха первой миссии в ходе второго полета Dream Chaser доставит к Международной космической станции (МКС) полезные грузы.

Всего по контракту с НАСА космический корабль компании Sierra Space должен семь раз доставить грузы к МКС.

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В июне SpaceNews сообщило, что американская компания Sierra Space провела электрические испытания космического корабля Dream Chaser, предназначенного для доставки грузов НАСА на МКС.

В апреле прошлого года издание написало, что Sierra Space начала сборку многоразового космического корабля Dream Chaser.

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    Иван Потапов
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