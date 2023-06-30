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14:32, 30 июня 2023Мир

Захарова назвала Финляндию бездумным ретранслятором политики НАТО

Захарова: Финляндия хочет накинуть колониалистскую удавку на поддерживающие Россию страны
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Финляндию бездумным ретранслятором политики хозяев НАТО. Ее слова приводит сайт российского дипломатического ведомства.

По ее мнению, после вступления Финляндии в НАТО страна полностью потеряла самостоятельность. «Это — лишнее подтверждение того, что Финляндия на фоне вступления в НАТО превратилась в бездумный ретранслятор политики своих новых североатлантических хозяев», — говорится в опубликованном заявлении.

Захарова обратила внимание, что Финляндия отказала в помощи тем африканским странам, которые поддерживают Россию. Она уверена, что такой подход является «стремлением накинуть колониалистскую удавку, лишить их права проводить независимую суверенную политику».

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«Данное решение нельзя охарактеризовать иначе, как беззастенчивое использование Западом программ содействия развивающимся странам в качестве рычага политического давления», — сказала Захарова. Тем не менее представитель МИД уверена, что африканские страны смогут сохранить свою самостоятельность и в дальнейшем проводить суверенную политику.

Ранее новый министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио завил, что планирует урезать финансирование африканским государствам, поддерживающим Россию. Он пока не назвал конкретные страны.

Также глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как западные страны пытаются оказывать давление на африканские страны, чтобы не допустить их участия в саммите Россия — Африка. По его словам, на этом мероприятии должен быть подписан важный документ.

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    Александр Слабиев
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