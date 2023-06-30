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18:55, 30 июня 2023Спорт

В МОК отреагировали на запрет на выступления в Чехии для российских спортсменов

В МОК заявили о недопустимости запрета спортсменам соревноваться со стороны правительств

Фото: Marcus Ng / Unsplash

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на решение правительства Чехии запретить российским спортсменам выступать на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

В организации заявили, что по-прежнему придерживаются позиции, обозначенной в майском релизе. В нем говорилось, что для правительств допустимо решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях.

29 июня стало известно, что правительство Чехии согласилось с предложением министерства образования запретить российским спортсменам выступать на соревнованиях на территории страны. Кроме того, власти не разрешат чешским атлетам принимать участие в турнирах, которые будут проходить в России.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

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    Андрей Стрельцов
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