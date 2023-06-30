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00:11, 30 июня 2023Спорт

Эксперт назвала мешающие набору мышечной массы факторы

Профессор физиологии из США назвала мешающие набору мышечной массы факторы

Фото: Oliver Dietze / Globallookpress.com

Профессор физиологии физических упражнений в Хантингдонского колледжа (Монтгомери, США) Мишель Олсон назвала мешающие набору мышечной массы факторы. Ее слова приводит Shape.

Специалиста рассказала, что на увеличение объема мышц во многом влияют гены. «Некоторые люди рождаются с определенным телосложением: длинными мышцами и короткими сухожилиями. И это идеальное комбо для достижения рельефа», — заявила Олсон. Она добавила, что короткий бицепс может развиваться так же, как и длинный, однако с меньшей шириной.

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Кроме того, эксперт отметила, что каждый человек рождается с набором медленно сокращающихся и быстро сокращающихся мышечных волокон. «Люди с более высоким процентом быстро сокращающихся волокон, активнее реагируют на силовые тренировки», — объяснила она.

Еще один важный фактор, по словам Олсон, — процент жира в теле. «Если у вас более высокий уровень жира в теле — это все равно, что дополнительные одеяла, укрывающие вас на кровати. За ними просто не разглядеть мышечного рельефа», — пояснила профессор. Она подчеркнула, что отчетливый рельеф мышц не всегда свидетельствует об их силе.

Ранее восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, пауэрлифтер Михаил Кокляев сравнил кардиотренировки с силовыми занятиями. По словам специалиста, у них есть лишь одна общая черта — сжигание жировых отложений за счет усиленного обмена веществ.

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    Андрей Стрельцов
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