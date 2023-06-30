Эксперт дала совет по набору мышечной массы для отказавшихся от потребления мяса

Эксперт пищевого производства назвала продукты, которые помогут нарастить мышцы

Инженер-технолог пищевого производства Ирина Гармаева дала совет по набору мышечной массы для людей, отказавшихся от потребления мяса. Ее слова приводит Shape.

Эксперт посоветовала добавить в рацион творог и куриные яйца. По словам Гармаевой, в этих продуктах содержится существенное количество белка, который поможет нарастить мышцы.

Специалист также отметила, что для гармоничного развития и достижения успехов в спорте важно не допускать дефицита микро- и макроэлементов, витаминов, аминокислот и питательных веществ. Потребность в белке обеспечат тофу, бобовые, особенно фасоль и чечевица, орехи, цельнозерновые крупы, молочные продукты, творог.

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