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00:09, 1 июля 2023Спорт

Эксперт дала совет по набору мышечной массы для отказавшихся от потребления мяса

Эксперт пищевого производства назвала продукты, которые помогут нарастить мышцы

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Инженер-технолог пищевого производства Ирина Гармаева дала совет по набору мышечной массы для людей, отказавшихся от потребления мяса. Ее слова приводит Shape.

Эксперт посоветовала добавить в рацион творог и куриные яйца. По словам Гармаевой, в этих продуктах содержится существенное количество белка, который поможет нарастить мышцы.

Специалист также отметила, что для гармоничного развития и достижения успехов в спорте важно не допускать дефицита микро- и макроэлементов, витаминов, аминокислот и питательных веществ. Потребность в белке обеспечат тофу, бобовые, особенно фасоль и чечевица, орехи, цельнозерновые крупы, молочные продукты, творог.

Ранее восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, пауэрлифтер Михаил Кокляев сравнил кардиотренировки с силовыми занятиями. По словам специалиста, у них есть лишь одна общая черта — сжигание жировых отложений за счет усиленного обмена веществ.

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    Андрей Стрельцов
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