В Москве представили дрон-конструктор «Шум»

На выставке «Экипировка» в Москве представили разведывательный дрон-конструктор «Шум»

Дрон-конструктор «Шум», который легко складывается в рюкзак, представили на выставке «Экипировка» в Москве. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика «Компонент».

«"Шум" предназначен для ведения разведки, дрон очень удобен в плане эксплуатации: у аппарата есть поворотные узлы, которые складываются в лучи, и дрон становится компактным, легко складывается в тактический рюкзак. Аппарат спроектирован и собран нашими специалистами. То, к чему мы стремились, — это максимальная транспортабельность, чтобы дрон было легко и просто перемещать», — сказал он.

В сложенном виде вес изделия вместе с рюкзаком составляет шесть килограммов, а сам «Шум» весит четыре килограмма. Дрон может нести полезную нагрузку массой до одного килограмма. Аппарат способен находиться в воздухе до 30 минут, а дальность полета достигает 30 километров.

Ранее в июне в опытно-конструкторском бюро «Беспилотного авиастроения» сообщили о разработке дрона-камикадзе самолетного типа «Вектор-120», который будет запускаться из переносного тубуса.

В том же месяце стало известно, что в рамках специальной военной операции под Авдеевкой успешно применили дрон-камикадзе «Овод», который работает по принципу FPV (first-person view — «вид от первого лица»).