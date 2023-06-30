Симпатизировавший нацизму финский министр ушел в отставку

Симпатизировавший нацизму финский министр экономического развития Юннила ушел в отставку

Симпатизировавший нацизму финский министр экономического развития Вильгельм Юннила ушел в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение партии «Истинные финны».

«Несмотря на доверие партии и моей парламентской группы, я вижу дело следующим образом: основываясь на преемственности правительства и репутации Финляндии, я вижу, что не могу удовлетворительно продолжать работу в качестве министра», — заявил Юннила.

Отмечается, что его назначили министром 20 июня, однако впоследствии медиа опубликовали материалы о его участии в мероприятиях ультраправых организаций. За это Юннила незамедлительно принес извинения, после чего оппозиционные партии выразили ему недоверие и вынесли соответствующий вопрос на голосование в парламенте.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва наблюдает прямой нацизм, который охватывает все больше европейских стран.