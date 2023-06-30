Психиатр назвал легкий и приятный способ стать умнее

Психиатр Честер Ву: поверхностный сон улучшает когнитивные способности и моторную память

Привычка вздремнуть днем на 15-20 минут улучшает когнитивные способности и повышает концентрацию внимания, считает психиатр и эксперт по сну Честер Ву. Его мнение приводит Daily Mail.

По словам специалиста, раньше считалось, что организм восстанавливает физические и психические силы только в глубоких фазах сна, однако новые данные доказывают, что поверхностный сон приносит не меньше пользы. Ву рассказал, что в состоянии между сном и бодрствованием все функции организма замедляются: снижается частота сердечных сокращений, опускается температура тела и кровяное давление. Это помогает освободить ресурсы организма и направить их на восстановление.

Ву добавил, что поверхностный сон играет существенную роль в процессе формирования моторной памяти — воспоминаний о выполнении физических задач. Кроме того, по его словам, короткий дневной сон является хорошим способом улучшить умственные способности и концентрацию.

Психиатр отметил, что норма поверхностного сна для каждого человека индивидуальна. Он объяснил, что в течение ночи мозг погружается во все фазы и находится в каждой из них столько, сколько ему требуется. Поэтому для полноценного отдыха и благополучия Ву советует не зацикливаться на определенных фазах, а стараться соблюдать режим и давать организму достаточно времени для восстановления.

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