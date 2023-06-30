Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:37, 30 июня 2023Забота о себе

Психиатр назвал легкий и приятный способ стать умнее

Психиатр Честер Ву: поверхностный сон улучшает когнитивные способности и моторную память

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Привычка вздремнуть днем на 15-20 минут улучшает когнитивные способности и повышает концентрацию внимания, считает психиатр и эксперт по сну Честер Ву. Его мнение приводит Daily Mail.

По словам специалиста, раньше считалось, что организм восстанавливает физические и психические силы только в глубоких фазах сна, однако новые данные доказывают, что поверхностный сон приносит не меньше пользы. Ву рассказал, что в состоянии между сном и бодрствованием все функции организма замедляются: снижается частота сердечных сокращений, опускается температура тела и кровяное давление. Это помогает освободить ресурсы организма и направить их на восстановление.

Ву добавил, что поверхностный сон играет существенную роль в процессе формирования моторной памяти — воспоминаний о выполнении физических задач. Кроме того, по его словам, короткий дневной сон является хорошим способом улучшить умственные способности и концентрацию.

Материалы по теме:
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019

Психиатр отметил, что норма поверхностного сна для каждого человека индивидуальна. Он объяснил, что в течение ночи мозг погружается во все фазы и находится в каждой из них столько, сколько ему требуется. Поэтому для полноценного отдыха и благополучия Ву советует не зацикливаться на определенных фазах, а стараться соблюдать режим и давать организму достаточно времени для восстановления.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал об опасных последствиях недосыпания. По словам Бузунова, длительное ограничение сна приводит к ухудшению иммунитета и нарушению обмена веществ.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    В России перестал работать Tinder

    «Газпром» отказался выплачивать дивиденды за прошлый год

    В российском регионе неизвестный поджег оборудование на железной дороге

    Губернатор назвал подставными поддерживающих вагнеровцев в день мятежа ростовчан

    Россиянина госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

    В российском регионе 18-летняя мать пропала после ссоры с мужем

    Психиатр назвал легкий и приятный способ стать умнее

    Россияне устроили поминки по Tinder и попали на видео

    Телеведущая прошлась по улице в откровенном наряде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости