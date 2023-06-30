Стукнули кулаком по столу: Зеленский не поедет на саммит НАТО, если Украина не получит приглашение о членстве

Жовква: Зеленский не поедет на саммит НАТО в июле, если не получит приглашение к членству

Заместитель советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинский лидер не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если Киев не получит приглашение о членстве в альянсе. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что в какой-то момент украинский чиновник стукнул кулаком по столу, чтобы подтвердить свою позицию.

Эта заявка сейчас находится на столах лидеров союзников по НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом Игорь Жовква заместитель советника главы офиса президента Украины

Жовква отметил, что у Зеленского нет причин посещать саммит, если члены НАТО «проявят дефицит мужества», а встреча не принесет ожидаемого в Киеве результата.

Советник напомнил, что в прошлом году, когда Финляндия и Швеция подали заявку, союзники сразу же ответили на нее приглашением начать процедуру вступления в альянс.

Ранее Верховная Рада призвала НАТО взять на себя обязательства по предоставлению Украине места в альянсе. Кроме того, депутаты попросили признать «нецелесообразность прохождения Украиной этапа Плана действий по членству в НАТО».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев требует уважения от участников НАТО в разговорах о «высоких стандартах» альянса. Он подчеркнул, что на сегодня украинская армия является единственной в Европе с реальным опытом участия в военных конфликтах, а также «носителем уникальной экспертизы» ведения боевых действий с Россией.

Зеленский обсудил членство в НАТО с бывшим вице-президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с бывшим вице-президентом США, кандидатом в президенты Майком Пенсом перспективы членства Украины в НАТО и дальнейшие шаги по поддержке страны.

Обсудили нашу оборону, взаимодействие между нашими народами, сотрудничество по безопасности и важность решительности и определенности партнеров относительно будущего членства Украины в НАТО Владимир Зеленский президент Украины

Глава государства подчеркнул, что для Киева крайне важна поддержка Конгресса США со стороны и демократов, и республиканцев. Украинский лидер поблагодарил Вашингтон за недавние пакеты оборонной помощи, 2,1 миллиарда долларов, выделенных 6 июня, и 500 миллионов долларов 27 июня. Он указал, что беспрецедентный объем оказанной поддержки с февраля 2022 года достиг 43,1 миллиарда долларов.

Ранее Пентагон сообщил, что с начала работы Джо Байдена на посту американского президента общий объем военной помощи США Украине превысил 41,2 миллиарда долларов. При этом значительная часть (40,5 миллиарда долларов) была выделена после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию.

СНБО Украины ждет от саммита НАТО максимальной конкретики

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter заявил, что Киев ожидает максимальной конкретики в отношении безопасности Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.

Он выразил надежду, что решения альянса станут противоположностью Будапештскому меморандуму 1994 года, когда Украина передала ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности России, Великобритании и США, а также Бухарестскому саммиту НАТО в 2008 году, где члены НАТО пообещали Украине и Грузии, что однажды они присоединятся к западному военному альянсу. По словам политика, эти мероприятия стали «последовательными шагами к поощрению российского нападения на Украину».

Третья ошибка может быть критической... От предстоящего вильнюсского саммита ожидаем максимальную конкретику в стиле «анти-Будапешта» Алексей Данилов секретарь СНБО Украины

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников потребовал от НАТО дать Киеву гарантии приглашения в альянс по окончании конфликта с Россией. Он также сообщил, что это требование Украины не подлежит обсуждению.

Минобороны Британии призвало упростить процедуру вступления Украины в НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал НАТО упростить процедуру вхождения в альянс для Украины, чтобы страна имела возможность получить членство.

По словам главы ведомства, у Швеции и Финляндии на момент получения приглашения не было ничего из Плана действий по вступлению в альянс, что ставит справедливый вопрос, следует ли упростить эти процедуры на саммите в Вильнюсе и заявить, что в силу иных условий Украина может присоединиться к политическому блоку.

У них, в конце концов, самые опытные сухопутные войска в Европе и, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе. Я думаю, что нам абсолютно необходимо отказаться от Плана действий по членству Бен Уоллес министр обороны Великобритании

Уоллес заявил, что НАТО следует занять консолидированную позицию и двигаться к принятию Украины. Он напомнил, что Великобритания последовательно выступает за это в соответствии с договоренностями по итогам Бухарестского саммита.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО пошлет Украине сильный сигнал поддержки на саммите в Вильнюсе. При этом он отметил, что сейчас альянсу необходимо сосредоточиться на военной помощи Киеву.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала сюрприз по поводу членства Украины в НАТО во время июльского саммита.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал призыв Украины и восточных членов НАТО поставить Киев на «конкретный путь» для членства в альянсе по окончании боевых действий.

В свою очередь в МИД России осудили изменение позиции Франции по присоединению Украины к альянсу.

