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10:57, 1 июля 2023Спорт

«Аль-Наср» назначил нового главного тренера по рекомендации Роналду

ESPN: Роналду убедил «Аль-Наср» назначить Луиша Каштру новым главным тренером клуба

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» назначил нового главного тренера по рекомендации португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, команду возглавит 61-летний португалец Луиш Каштру. В настоящее время он занимает пост главного тренера в «Ботафого». Отмечается, что Роналду убедил саудовцев пригласить специалиста.

3 июня стало известно, что «Аль-Наср» дал форварду право влиять на трансферную политику клуба. В команде португальца хотят окружить игроками, которые ему нравятся, поэтому он получил право давать советы относительно новых переходов.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Его контракт рассчитан на два года, а зарплата составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

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    Андрей Стрельцов
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