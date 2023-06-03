«Аль-Наср» дал Роналду право влиять на трансферную политику клуба

AS: «Аль-Наср» дал Криштиану Роналду право влиять на трансферную политику клуба

Саудовский «Аль-Наср» дал португальскому нападающему Криштиану Роналду право влиять на трансферную политику клуба. Об этом сообщает AS.

По информации издания, в команде хотят окружить форварда игроками, которые ему нравятся, поэтому он получил право давать советы относительно новых переходов. Отмечается, что его мнение будет решающим в этом вопросе.

Как заявили источники издания, Роналду и его семья хорошо адаптировались в Эр-Рияде. Кроме того, футболиста считают лучшим послом Саудовской Аравии и намерены проецировать образ современной страны через него и его семью.

1 июня Роналду высказался о своем будущем в «Аль-Насре». Он подчеркнул, что намерен остаться в команде, и выразил надежду, что в следующем сезоне клуб завоюет трофеи.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.