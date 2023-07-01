В США назвали отличия китайских ЧВК от группы «Вагнер»

WSJ: китайские ЧВК, в отличие от группы «Вагнер», в основном выполняют охранные функции

В отличие от группы «Вагнер», чьи бойцы широко применяют военную технику и оружие, китайские частные военные компании (ЧВК) в основном выполняют охранные функции, которые, как правило, не требуют использования летальных средств. Такие особенности назвала американская газета The Wall Street Journal.

Если же указанные средства все же требуются, например, для проведения опасных миссий за рубежом, для этого нанимают местный персонал, а сотрудники китайских ЧВК при этом выполняют роль консультантов. Основная функция ЧВК КНР в основном состоит в обеспечении безопасности работающих за рубежом сотрудников крупных государственных предприятий.

В качестве примера газета приводит охранную компанию Huaxin Zhongan, которая среди прочего занимается защитой торговых судов от пиратов в Аденском заливе. Ее сотрудники могут иметь при себе огнестрельное оружие, но чтобы использовать его, им необходимо получить разрешение китайских властей.

Ранее координатор Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл высказал свое предположение, как в КНР отнеслись к вооруженному мятежу, организованному главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. По мнению американца, Пекин был встревожен случившимся. При этом представитель Белого дома не уточнил, на что опирается в своей оценке.