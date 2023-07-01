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00:11, 1 июля 2023Среда обитания

В России изменилась процедура оформления компенсации за оплату ЖКУ

В России с 1 июля изменился порядок оформления компенсации за оплату ЖКУ
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России с 1 июля изменился порядок оформления компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Информация о подписании соответствующего постановления премьер-министром Михаилом Мишустиным размещена на сайте правительства.

Процедуру получения компенсации упростили для федеральных льготников — ветеранов боевых действий, инвалидов и граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Теперь в законе закреплен перечень документов, необходимых для оформления льготы на оплату ЖКУ, а также срок, в который граждане должны будут получить решение о ее предоставлении, — не более 10 рабочих дней. Также власти ввели унифицированную форму заявления на получение такой меры поддержки.

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В правительстве отметили, что льгота таким категориям граждан предоставляются из федерального бюджета, а ее размер может доходить до 50 процентов от стоимости ЖКУ. Региональные и муниципальные власти при этом могут установить дополнительные требования для оформления такой компенсации, если она назначается из местного бюджета.

Ранее глава Генеральной прокуратуры России Игорь Краснов поручил сотрудникам ведомства проверить квитанции за коммунальные услуги (ЖКХ) и контролировать, как начисляется сумма на оплату. По его словам, проблема завышенных тарифов на ЖКУ касается всех жителей страны.

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