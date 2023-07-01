Во Франции осудили слова Макрона о причине беспорядков

Экс-депутат ЕП Филиппо назвал нелепыми заявления Макрона о причине беспорядков во Франции

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о причинах беспорядков в стране являются нелепыми. Об этом заявил бывший депутат Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо в своем Twitter.

«Макрон мгновенно обвинил "видеоигры", которые "отравили разум участников беспорядков"», — выступил с осуждением депутат. Он добавил, что с таким уровнем анализа ситуации беспорядки не закончатся.

Протесты в стране вспыхнули в связи с расправой полицейского над семнадцатилетним подростком, произошедшей 27 июня. Сотрудник правоохранительных органов потребовал, чтобы несовершеннолетний остановил машину, после чего, получив отказ, полицейский выстрелил в него.

За один день в ходе протестов во Франции арестовали более 270 человек. До этого сообщалось о задержании более 660 протестующих. Макрон счел неоправданными беспорядки в городах страны. Беспорядки продолжаются уже несколько дней.