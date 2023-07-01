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09:56, 1 июля 2023Мир

Маск удивился количеству оружия у протестующих во Франции

Маск удивился огромному количеству оружия, которое было у протестующих во Франции

Фото: Juan Medina / Reuters

Предприниматель Илон Маск удивился, откуда у протестующих во Франции такое большое количество оружия. Свое мнение о происходящем там он высказал на странице в Twitter. На его пост ссылается РИА Новости.

«Где они берут все оружие? Личное владение оружием в Европе крайне ограниченно, но все же присутствует», — написал Маск. Он допустил, что большая часть вооружений могла быть украдена или незаконно ввезена во Францию.

Протесты в стране вспыхнули в связи с расправой полицейского над семнадцатилетним подростком, произошедшей 27 июня. Сотрудник правоохранительных органов потребовал, чтобы несовершеннолетний остановил машину, после чего, получив отказ, полицейский выстрелил в него.

За один день в ходе протестов во Франции арестовали более 270 человек. До этого сообщалось о задержании более 660 протестующих. Президент Франции Эммануэль Макрон счел неоправданными беспорядки в городах страны.

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    Анастасия Шейкина
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