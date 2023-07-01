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19:41, 1 июля 2023Спорт

Адвокат назвал дело задержанного в Польше российского хоккеиста сфабрикованным

Адвокат назвал дело задержанного в Польше российского хоккеиста Сергеева сфабрикованным

Фото: Sakhorn / Shutterstock / Fotodom

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов высказался о деле задержанного в Польше по обвинению в шпионаже российского хоккеиста Максима Сергеева. Слова юриста приводит РЕН ТВ.

«На мой взгляд, дело хоккеиста сфабриковано. Естественно, это может быть сделано, чтобы у других людей со сложной мировой обстановкой, чтобы у них сложилось такое мнение, что у нас в России и спортсмены занимаются подобными преступлениями и так далее», — заявил Калинов. Он добавил, что это его личное мнение.

Адвокат также назвал задержание Сергеева показательным. По его словам, обвинения в адрес 20-летнего хоккеиста выглядят необоснованными.

30 июня Сергеева, выступавшего за польский клуб «Заглембе», задержали по обвинению в шпионаже и участии в некой шпионской сети, якобы действующей в интересах Москвы. Спортсмен стал 14-м задержанным в ходе этого следствия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суд принял решение о его аресте на три месяца.

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    Андрей Стрельцов
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