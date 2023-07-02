Неизвестные попытались поджечь автомобиль французского мэра

Мэр французского города Ла-Риша Позуш рассказал о попытке неизвестных поджечь его машину

Протестующие проникли в сад мэра французского Ла-Риша Филипа Позуша и попытались поджечь его автомобиль. О нападении неизвестных глава города рассказал изданию Nouvelle Republique.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июля. По словам Позуша, группа людей успела поджечь его машину, он разогнал их и начал тушить автомобиль. Градоначальник уточнил, что на неделе сообщал полиции об угрозах, которые получал в свой адрес. Глава города заявил о планах подать правоохранителям жалобу на попытку поджога.

В тот же день неизвестные напали на дом другого французского мэра. Речь идет о происшествии в городе Л’Ай-ле-Роз, от которого пострадали Венсан Жанбрюн, его жена и ребенок. В момент нападения чиновник находился на рабочем месте. Неизвестные попытались протаранить дом, а затем поджечь его.

Ранее сообщалось, что число арестованных во время протестов во Франции превысило 450 человек. Масштабные протесты и погромы в стране начались после 27 июня, когда полицейский расправился с 17-летним подростком во время задержания.