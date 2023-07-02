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16:12, 2 июля 2023Мир

Захарова заявила о разрушении мнимой толерантности во Франции

Захарова: мнимая толерантность во Франции рушится на глазах

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram, что мнимая толерантность во Франции рушится на глазах.

Таким образом дипломат прокомментировала заявление французских профсоюзов полицейских, которые выступили с требованием применить более решительные меры по отношению к участникам беспорядков.

«Мнимая толерантность рушится на глазах. Либерализм демонстрирует противоречия, не совместимые с жизнью. МИД Франции просто обязан взять все свои прошлые мемы, адресованные России, Китаю, Ирану, и зачитать самому себе. Бон шанс! (фр. Bonne chance! — Удачи! — прим. "Ленты.ру")» — заявила она.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков нашел объяснение массовым беспорядкам во Франции в бесконтрольной миграции. По его мнению, события, разворачивающиеся во французских городах, стали результатом толерантности и прочих искусственных идеологем.

Масштабные протесты и погромы в стране начались после 27 июня, когда полицейский расправился с 17-летним подростком во время задержания.

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