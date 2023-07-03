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11:40, 3 июля 2023Мир

Французы собрали 858 тысяч евро для семьи застрелившего подростка полицейского

Французы собрали 858 тысяч евро для семьи полицейского, застрелившего подростка в Нантере

Фото: Juan Medina / Reuters

Французы собрали 858 тысяч евро для семьи полицейского, застрелившего подростка в Нантере, и вызвали недовольство политиков. Об этом пишет BFMTV.

Сбор проходил на сайте Gofundme. Пожертвование сделали более 40 тысяч человек. Изначальная цель сбора составляла 50 тысяч евро.

В свою очередь 8,2 тысячи жертвователей на сайте Leetchi собрали 155 тысяч евро для матери погибшего подростка.

Разница в уровне сборов привлекла внимание политиков. Часть из них назвали помощь семье полицейского неприемлемой. «Вы устраиваете позорную акцию, GoFundMe. Вы увековечиваете и без того зияющий раскол, участвуя в поддержке полицейского, находящегося под следствием за добровольное непредумышленное убийство», — заявил Оливье Фор, первый секретарь Французской социалистической партии, и призвал закрыть фонд.

В последние дни во многих городах Франции проходят протестные акции. Беспорядки начались после того, как 27 июня полицейский выстрелил в 17-летнего подростка, отказавшегося остановить автомобиль по его требованию. В настоящее время полицейский находится под стражей.

Протестующие подожгли мэрию Монс-ан-Барель на севере Франции. Помимо этого, в Лионе неизвестный расстрелял группу из 27 полицейских. Уже известно, что в ходе массовых беспорядков правоохранительные органы задержали около тысячи человек. По данным телеканала BFMTV, в ночь на 1 июля полицейскими были остановлены еще 994 человека в разных городах Франции.

30 июня и 1 июля массовые протесты перекинулись на Бельгию и Швейцарию. Жители соседних государств вышли на улицы после того, как увидели в соцсетях призывы сделать «как во Франции».

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    Анжелика Бережная
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