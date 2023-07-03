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17:02, 3 июля 2023Спорт

КХЛ обратилась в НХЛ из-за контракта вернувшегося из армии хоккеиста Федотова

КХЛ обратилась в НХЛ с вопросом о контрактном статусе вернувшегося из армии Ивана Федотова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обратилась в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) из-за контракта вернувшегося из армии вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

«ЦСКА обратился в КХЛ с вопросом о возможности регистрации контракта с вратарем Иваном Федотовым. Лига запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе игрока», — говорится в сообщении. Отмечается, что со времени подписания меморандума с НХЛ о взаимоуважении контрактов не было случаев его нарушения.

1 июля Metaratings сообщил, что хоккеист подписал новое соглашение с ЦСКА. Однако, по информации «Матч ТВ», пока Федотов не урегулирует свои отношения с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс», КХЛ не будет регистрировать его контракт с армейцами.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс». Однако в июле того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрок был направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России. Его контракт с «Филадельфией» был автоматически продлен на год.

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    Дарья Коршунова
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