Легенда «Ливерпуля» Джеррард возглавил саудовский клуб

Daily Mail: легенда «Ливерпуля» Джеррард возглавил саудовский «Аль-Иттифак»

Легендарный полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард возглавил саудовский клуб «Аль-Иттифак». Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист отклонил первое предложение саудовцев, однако они представили ему второй вариант контракта, убедив переехать в Даммам. По информации издания, руководство команды пообещало тренеру укомплектовать состав звездными игроками.

Джеррард провел в «Ливерпуле» 17 лет, выиграл с клубом Лигу чемпионов, Кубок и два Суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Хавбек также известен по выступлениям за американский «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборную Англии. В качестве тренера он возглавлял «Астон Виллу» и шотландский «Рейнджерс».

30 декабря 2022 года португальский нападающий Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира благодаря переходу в «Аль-Наср». Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год.