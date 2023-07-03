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19:47, 3 июля 2023Мир

Посол США в Москве посетила арестованного журналиста Гершковича

ТАСС: посол США в Москве Трейси получила доступ к арестованному журналисту Гершковичу

Фото: РИА Новости

Посол США в Москве Линн Трейси посетила американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, передает ТАСС.

«Доступ был предоставлен. Об этом их (американскую сторону — прим. «Ленты.ру») уведомляли официально», — сообщил источник агентства.

22 июня Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста американскому журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу по делу о шпионаже. Его оставили в московском СИЗО еще на три месяца.

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