Посол США в Москве посетила арестованного журналиста Гершковича

ТАСС: посол США в Москве Трейси получила доступ к арестованному журналисту Гершковичу

Посол США в Москве Линн Трейси посетила американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, передает ТАСС.

«Доступ был предоставлен. Об этом их (американскую сторону — прим. «Ленты.ру») уведомляли официально», — сообщил источник агентства.

22 июня Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста американскому журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу по делу о шпионаже. Его оставили в московском СИЗО еще на три месяца.

