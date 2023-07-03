В Кремле отказались комментировать сумму госконтракта с ЧВК «Вагнер»

Песков не стал комментировать данные о сумме госконтрактов с ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные о том, что принадлежащие бизнесмену Евгению Пригожину частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» и группа компаний «Конкорд» в общей сложности получили от государства 1,7 триллиона рублей по контрактам, пишет ТАСС.

Такая сумма была озвучена 2 июля телеведущим Евгением Киселевым в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Песков заявил, что оставит вопрос без комментариев, и предложил обратиться с ним к Киселеву и авторам передачи.

Песков также не стал рассказывать о финансировании государством ЧВК «Вагнер» во времена, когда понятия «частная военная компания» еще не было в законодательстве.

Киселев в эфире телепередачи рассказывал, что ЧВК «Вагнер» получила по госконтрактам почти 860 миллиардов рублей, а группа компаний «Конкорд» — 845 миллиардов. Президент России Владимир Путин ранее раскрыл, что ЧВК Пригожина полностью обеспечивалась государством, только за год получив от него более 86 миллиардов рублей. Он также пообещал разобраться с финансированием компании «Конкорд», отметив, что за год организация заработала от государства через «Военторг» 80 миллиардов рублей.