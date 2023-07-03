Зафиксировано редкое вулканическое явление

Frontiers in Earth Science: вулканологи зафиксировали редкое излияние вулканической серы

Международная группа вулканологов зафиксировала редкое вулканическое явление, когда поток серы изливается из трещин на склоне вулкана. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Earth Science.

Исследователи изучили сделанные в 2019 году спутниковые снимки вулкана Ластаррия, расположенного в Андах недалеко от границы Чили и Аргентины. После обнаружения признаков излияния серы ученые организовали экспедицию в этот район, чтобы документально зафиксировать природное явление и собрать образцы. Хотя самородная сера очень распространена в отложениях внутри вулканических трещин, или фумаролов, лишь немногие вулканы имеют признаки расплавленной серы, что является очень «экзотической» особенностью.

Вулканические серные потоки представляют собой форму расплавленной серы, температура которой намного ниже, чем температура расплавленных пород в виде лавы. Кроме того, они текут на гораздо меньшее расстояние, чем лавовые потоки. Длина серных потоков вулкана Ластаррия составляла до 55 метров, а ширина — 5,3 метра. Температура всех трех потоков составляла всего 124-158 градусов Цельсия (температура плавления серы составляет 119 градусов Цельсия), а средняя скорость — 0,069 метра в секунду.

Ученые отметили, что потоки исходили из трещин на склоне вулкана, что наряду с низкой температурой, возможно, является еще одним ключом к их появлению. Предполагается, что горячие газы, проходя сквозь фумаролы, расплавили серу, позволяя ей вытечь наружу. Общий объем излившейся в 2019 году серы составил 1,45 кубического метра, что эквивалентно 2,07 тонны.

Химический анализ показал, что затвердевшая сера состояла из самородной серы с незначительной долей галенита, а также минералов, содержащих мышьяк и йод. Микроэлементный анализ показал значительное обогащение висмутом, сурьмой, оловом, кадмием, а также очень высокую концентрацию мышьяка.

Ластаррия не извергалась с 2019-2020 годов, но были признаки «раздувания», которое выражается в увеличении высоты рельефа и, возможно, предвещает извержение. Таким образом, появление потока серы может служить вторичным признаком скорого извержения вулкана.