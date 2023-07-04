Предполагаемый момент взрыва в небе над Москвой попал на видео

Предполагаемый момент взрыва в небе над Новой Москвой сняли на видео

Предполагаемый момент взрыва на территории Новой Москвы попал на видео. Снятые камерой наблюдения кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На ролике слышно грохот, раздающийся в одном из дворов. После этого слышно сработавшие сигнализации припаркованных автомобилей.

Утром 4 июля жители Новой Москвы сообщили о серии взрывов.

Позже Минобороны России сообщило о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить террористическую атаку на столичный регион. По данным военного ведомства, всего в атаке были задействованы пять беспилотников. Четыре аппарата были сбиты средствами противовоздушной обороны, еще один был подавлен системой радиоэлектронной борьбы.

В этой связи по меньшей мере 10 авиарейсов были перенаправлены из московского аэропорта Внуково в Шереметьево и Домодедово. В 08:00 аэропорт возобновил прием и отправку рейсов в обычном режиме.