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06:30, 4 июля 2023Наука и техника

Иранский эсминец Damavand-2 оснастят гиперзвуковыми ракетами

Контр-адмирал Ирани: иранский эсминец Damavand-2 оснастят гиперзвуковыми ракетами

Кадр: Journal Military / YouTube

Иранский эсминец Damavand-2, который в ближайшее время войдет в состав Военно-морских сил (ВМС) Исламской Республики, оснастят гиперзвуковыми ракетами. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на главнокомандующего ВМС Ирана контр-адмирала Шахрама Ирани.

По его словам, в арсенал эсминца также войдут другие ракеты и средства противовоздушной обороны. Ирани подчеркнул, что эсминец получил новейшие разведывательные и боевые системы.

Отмечается, что эсминец Damavand-1 типа Moudge вошел в состав ВМС Ирана в 2015 году. В 2018-м корабль затонул из-за шторма в Каспийском море, но был поднят. Корабли этого типа оснащены противокорабельными ракетами, пусковыми установками зенитных управляемых ракет Mehrab, торпедными аппаратами и артиллерийскими установками.

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В июне Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана представили гиперзвуковую ракету «Фаттах» с дальностью до 1400 километров.

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