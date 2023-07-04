МИД обвинил США и НАТО в подготовке атаки украинских дронов на Москву

МИД РФ: атака украинских дронов на Москву была бы невозможна без помощи США и НАТО Киеву

Атака украинских дронов на Москву была бы невозможна без помощи США и НАТО Киеву. Об этом сообщается в заявлении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА)», — указали в министерстве.

В заявлении также отмечается, что Запад предоставляет Украине необходимые для совершения «такого рода преступлений» разведывательную информацию и спутниковые снимки, что «делает Вашингтон и его сателлитов соучастниками подготовки и осуществления террористических актов, планируемых и совершаемых Киевом на западные деньги с использованием западного оружия».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все беспилотники, которые пытались атаковать Москву, уничтожены или нейтрализованы. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, все атаки отразили средствами противовоздушной обороны.