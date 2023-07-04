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15:29, 5 июля 2023Наука и техника

Ночную активность связали с более короткой жизнью

Chronobiology International: поздний отход ко сну связали с более короткой жизнью

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Финские ученые обнаружили, что ночной образ жизни — более поздний отход ко сну и более поздний подъем (таких людей называют «совами») — связан с более короткой продолжительностью жизни. Выводы исследования опубликованы в журнале Chronobiology International.

В ходе работы авторы изучили данные 24 тысяч близнецов, полученные в период с 1981 по 2018 год. Около десяти процентов испытуемых сообщили, что они «жаворонки», а 33 процента людей сказали, что они «совы». Специалисты учитывали уровень образования, потребления алкоголя, табака, а также массу тела и продолжительность сна каждого участника.

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Результаты анализа показали, что риск прожить меньшее количество лет у «сов» был выше на девять процентов, чем у «жаворонков». Новые данные также согласуются с предыдущими исследованиями. Команда предполагает, что это явление объясняется тем, что люди, ведущие ночной образ жизни, с большей вероятностью будут употреблять алкоголь и табак. Другое возможное объяснение — вероятно, таким людям приходится рано вставать на работу или учебу, поэтому в конечном итоге они меньше спят, поскольку позже ложатся.

В сентябре 2022 года сотрудники Ратгерского университета выявили, что у «сов» снижена способность сжигать жир для получения энергии. В конечном итоге это способствует накоплению жиров в организме и повышению риска развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

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    Елена Апазиди
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