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09:53, 4 июля 2023Спорт

Аршавин сравнил 18-летнего футболиста сборной России с Криштиану Роналду

Аршавин сравнил 18-летнего футболиста сборной России Сергея Пиняева с Криштиану Роналду

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин на канале «Такой футбол» в YouTube высказался об игре 18-летнего полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

По его словам, хавбека можно сравнить с капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду. «Я бы хотел увидеть Пиняева в "Зените", но я уже много раз говорил, что у него другие качества, главное — это скорость, летит подобно ракете», — отметил бывший футболист.

Аршавин также добавил, что не ассоциирует Пиняева с собой. «Он понимает, когда нужно расставаться с мячом, но мне кажется, что я более тонкий футболист, у меня больше завязано на голову и решения», — добавил экс-игрок.

28 июня Пиняев был назван лучшим молодым футболистом Российской премьер-лиги сезона-2022/2023 по версии главных тренеров и капитанов клубов. В его активе один гол в трех матчах в составе сборной страны.

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    Алексей Гусев
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