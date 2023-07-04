В украинской разведке прокомментировали атаку беспилотников на Москву

В ГУР Украины прокомментировали попытку атаки дронов на Москву фразой «так бывает»

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя попытку атаки беспилотников на Москву утром во вторник, 4 июля, заявил, что «так бывает». Его комментарий приводит ТАСС.

«Если говорить про Москву, то, конечно, мы традиционно не комментируем это, но так бывает, такое в жизни происходит», — сказал Юсов. По его словам, «что-то может прилететь по Москве, так бывает».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все беспилотники, которые пытались атаковать Москву, уничтожены или нейтрализованы. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, все атаки отразили средствами противовоздушной обороны (ПВО), а дроны ликвидировали. Глава города не уточнил, где конкретно сбили беспилотники и сколько их было.

В Минобороны назвали попытку атаки терактом. В ведомстве проинформировали, что всего над Москвой и областью были сбиты пять беспилотников. Четыре из них уничтожили с помощью ПВО, еще один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.