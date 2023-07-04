Жулин оценил шансы Костомарова на возвращение на лед

Тренер Александр Жулин заявил, что Роман Костомаров однозначно вернется на лед

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил шансы олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова на возвращение на лед. Об этом сообщает ТАСС.

«Однозначно, он вернется на лед. Костомаров — мой герой», — заявил Жулин. Ранее 4 июля фигурист опубликовал новое видео тренировки в больнице. На кадрах спортсмен с протезами на ногах занимается на беговой дорожке, выполняет упражнения на плечи, бицепс и пресс, а также делает махи ногами.

Как сообщал Telegram-канал «112», фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные. Уточнялось, что для консультации Костомарова по их использованию в московскую клинику приезжали немецкие специалисты.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.