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16:56, 4 июля 2023Спорт

Жулин оценил шансы Костомарова на возвращение на лед

Тренер Александр Жулин заявил, что Роман Костомаров однозначно вернется на лед

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил шансы олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова на возвращение на лед. Об этом сообщает ТАСС.

«Однозначно, он вернется на лед. Костомаров — мой герой», — заявил Жулин. Ранее 4 июля фигурист опубликовал новое видео тренировки в больнице. На кадрах спортсмен с протезами на ногах занимается на беговой дорожке, выполняет упражнения на плечи, бицепс и пресс, а также делает махи ногами.

Как сообщал Telegram-канал «112», фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные. Уточнялось, что для консультации Костомарова по их использованию в московскую клинику приезжали немецкие специалисты.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Алексей Гусев
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