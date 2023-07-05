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08:36, 5 июля 2023Мир

Армия Израиля сообщила о завершении операции в Дженине

Армия Израиля: операция в Дженине официально завершена, военные покинули территорию

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Операция в Дженине, проводимая Израилем, официально завершена. Военные покинули территорию, пишет французское агентство AFP со ссылкой на представителя израильской армии.

«Операция официально завершена, солдаты покинули район Дженина», — говорится в сообщении.

В ночь на понедельник, 3 июля, израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев.

Кроме этого, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция Израиля может повториться. Он также подчеркнул, что Израиль не позволит Дженину «превратиться в рассадник терроризма».

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на севере Тель-Авива. Полиция назвала произошедшее терактом. При этом представитель ХАМАС назвал нападение «первым ответом на преступления Израиля против нашего народа в Дженине».

До этого руководство Палестинской автономии приняло решение о прекращении всех контактов с израильскими властями. Причиной этого стала спецоперация «Дом и сад» израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

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    Марина Совина
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