Названо главное отличие российской артиллерии от западной

Полковник Литовкин: артиллерия РФ выдерживает высокий темп стрельбы в отличие от западной

Конструкция российской артиллерии позволяет ей выдерживать высокий темп стрельбы в отличие от западных систем. Главное отличие российских орудий от иностранных назвал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

По его словам, западную артиллерию создавали в первую очередь для нападения и ведения «экспедиционных войн» с невысокой интенсивностью огня. Эксперт отметил, что Западу было важно, чтобы орудие было легким и позволяющим оперативную переброску, а у России были другие задачи.

«У нас был опыт Великой Отечественной войны, где боевые действия были очень интенсивные, и к концу войны, когда мы брали Берлин, мы размещали 100 орудий на один километр фронта. Такая интенсивность огня. Поэтому у нас давно заложена традиция, чтобы были закаленные стволы, чтобы мощная сталь была, углеродистая для этих стволов, и так далее, чтобы они выдерживали высокие темпы стрельбы. Вот это и проявляется на Украине», — сказал он.

Эксперт отметил, что американские буксируемые гаубицы M777 не выдерживают большого количества выстрелов. «Сейчас Украина производит 11-12 тысяч выстрелов в сутки, и никакие западные гаубицы этот темп не выдерживают. Они быстро ломаются, нуждаются в ремонте или замене. Запад не готов к таким темпам стрельбы», — резюмировал он.

В июне в госкорпорации «Ростех» сообщили, что Минобороны России поставили первую в 2023 году партию модернизированных самоходных артиллерийских установок 2С19М1 «Мста-С» в рамках гособоронзаказа.

В апреле РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что около половины буксируемых и самоходных гаубиц НАТО в зоне проведения специальной военной операции уничтожено барражирующими боеприпасами «Ланцет».