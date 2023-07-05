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14:25, 5 июля 2023Ценности

Врач оценила состояние похудевшей Полины Гагариной

Врач-диетолог Елена Тихомирова опровергла предположение об анорексии у певицы Гагариной

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Врач-диетолог Елена Тихомирова оценила состояние похудевшей российской певицы Полины Гагариной. Соответствующий комментарий публикует NEWS.ru.

В первую очередь доктор опровергла предположение о возможном заболевании анорексией у исполнительницы. «Это очень опасное нарушение, поражающее в основном молодых девушек с еще несформированной психикой, у которых нет детей. У Гагариной уже есть дети, поэтому могу сказать абсолютно точно, что она не может страдать нервной анорексией», — заявила Тихомирова.

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По словам медика, у звезды отсутствует недостаточность мышечной массы, поскольку ее телосложение мускулистое, а процент жира в нем — небольшой. Специалистка предположила, что стройная фигура Гагариной обусловлена желанием эффектно выглядеть на сцене.

«Полина Гагарина прекрасно выглядит, все обвинения в ее адрес по поводу анорексии пустые», — заключила Тихомирова.

Ранее в июле Полина Гагарина показала фигуру в бикини и напугала фанатов худобой. 36-летняя поп-исполнительница поделилась снимком, на котором она позирует в бикини зеленого цвета, облокотившись о деревянный столб. Поклонники, в свою очередь, выразили свое беспокойство по поводу внешности знаменитости и принялись писать об этом в комментариях.

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    Екатерина Ештокина
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