Врач оценила состояние похудевшей Полины Гагариной

Врач-диетолог Елена Тихомирова опровергла предположение об анорексии у певицы Гагариной

Врач-диетолог Елена Тихомирова оценила состояние похудевшей российской певицы Полины Гагариной. Соответствующий комментарий публикует NEWS.ru.

В первую очередь доктор опровергла предположение о возможном заболевании анорексией у исполнительницы. «Это очень опасное нарушение, поражающее в основном молодых девушек с еще несформированной психикой, у которых нет детей. У Гагариной уже есть дети, поэтому могу сказать абсолютно точно, что она не может страдать нервной анорексией», — заявила Тихомирова.

По словам медика, у звезды отсутствует недостаточность мышечной массы, поскольку ее телосложение мускулистое, а процент жира в нем — небольшой. Специалистка предположила, что стройная фигура Гагариной обусловлена желанием эффектно выглядеть на сцене.

«Полина Гагарина прекрасно выглядит, все обвинения в ее адрес по поводу анорексии пустые», — заключила Тихомирова.

Ранее в июле Полина Гагарина показала фигуру в бикини и напугала фанатов худобой. 36-летняя поп-исполнительница поделилась снимком, на котором она позирует в бикини зеленого цвета, облокотившись о деревянный столб. Поклонники, в свою очередь, выразили свое беспокойство по поводу внешности знаменитости и принялись писать об этом в комментариях.