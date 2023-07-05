Бывший игрок сборной России перешел из турецкого клуба в команду РПЛ

Федор Кудряшов вернулся в Россию и подписал контракт с «Факелом»

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов перешел из турецкого «Антальяспора» в «Факел». Его слова приводит Telegram-канал воронежского клуба.

«Скорее бы разделатьcя cо вcеми делами в Турции и приcоединитьcя к команде в Воронеже», — заявил спортсмен. Он отметил, что его очень подкупает история возвращения «Факела» в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне-2022/2023.

14 марта Кудряшов пожаловался на проблемы с зарплатой в «Антальяспоре». «Большая ли задолженность по зарплате? Пять месяцев. При этом премиальные платили вовремя», — рассказал футболист.

Кудряшов играл за турецкую команду с 2020-го по 2023-й год и покинул ее по истечении срока контракта. Футболист также известен по выступлениям за «Спартак», «Ростов» и сборную России, с которой дошел до стадии 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.