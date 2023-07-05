Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
0:0
1-й сет
live
Джоди Бёррэдж
Уимблдон (ж)
Мирра Андреева
Сегодня
18:05 (Мск)
Сиюй Ван
Уимблдон (ж)
Андрей Рублёв
Сегодня
21:35 (Мск)
Аслан Карацев
Уимблдон (м)
Вероника Кудерметова
Завтра
13:00 (Мск)
Маркета Вондроушова
Уимблдон (ж)
Анастасия Потапова
Селин Наэф
Уимблдон (ж)
15:28, 5 июля 2023Спорт

Госпитализированного голкипера ПСЖ перевели из реанимации

Госпитализированного голкипера ПСЖ Серхио Рико перевели из реанимации в обычную палату

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Стало известно об улучшении состояния госпитализированного голкипера «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Серхио Рико. Об этом сообщила жена спортсмена Альба Сильва, слова которой приводит Mundo Deportivo.

Рико был переведен из реанимации в обычную палату. Там он продолжит восстанавливаться после черепно-мозговой травмы. Сильва добавила, что пока нет никаких прогнозов относительно того, когда футболиста выпишут из больницы.

Информация о госпитализации Рико появилась 28 мая. Он находился в Севилье и совершал паломничество в Уэльву — в часовню Девы Росио. Во время поездки верхом Рико столкнулся с чужой убежавшей лошадью. Она ударила его в шею, после чего спортсмен упал и получил травму головы. Его отправили в больницу на вертолете.

Рико начал выступать за ПСЖ в 2019 году. Он провел в составе команды 24 матча и стал двукратным чемпионом Франции. Ранее голкипер играл за испанские «Севилью» и «Мальорку», а также английский «Фулхэм».

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе объяснили установку советского «Контакта» на украинские Leopard 2

    Во Франции заявили о провале украинского контрнаступления

    В США предрекли Зеленскому плохой конец

    Ида Галич раскрыла свой комплекс по поводу внешности

    Жители Швеции решили не останавливаться на сожжении Корана

    В граничащем с Украиной российском регионе беспилотник скинул взрывчатку на село

    На Украине посетовали на пустые разговоры с Западом

    Женщина отбилась от самого опасного медведя в мире

    Директора российского завода застрелили в его кабинете

    На Украине обсудили безопасность атомных электростанций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости