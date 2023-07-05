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06:01, 5 июля 2023Интернет и СМИ

Давняя история о необычном излечении от душевной болезни удивила пользователей

Twitter: история избавления от мизофобии выстрелом в голову стала популярной

Фото: Unsplash

Пользователей Twitter удивила давняя история о том, как молодой мужчина излечился от мизофобии, выстрелив себе в голову. Она была опубликована в Morbid Knowledge 3 июля и стала популярной, набрав 1,7 миллиона просмотров и более 20 тысяч лайков.

В посте пересказывается история, которую газета The New York Times осветила в 1988 году. Ее герой — 19-летний Джордж, страдавший мизофобией. Молодой человек испытывал проблемы с работой и учебой. Фобия прошла после того, как он выстрелилил себе в голову.

Как отмечается в посте, проникшая в мозг пуля не повредила каких-либо важных его участков. При этом она уничтожила ту часть, которая отвечала за развитие мизофобии у мужчины. Ему удалось необычным способом излечиться от расстройства и вернуться к полноценной жизни.

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В комментариях под постом многие пользователи написали, что история их удивила. «Пожалуйста, если вы страдаете тем же заболеванием, не пытайтесь это повторить», «Все-таки я думал, ему станет хуже из-за этого», — высказались они.

Ранее пользователь Twitter рассказал о необычной находке в родительском доме. Мужчина обнаружил во дворе фигурку, с которой играл в детстве.

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    Мария Большакова
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