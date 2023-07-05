Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Мишустина

Песков заявил, что Путин и Мишустин на встрече не обсуждали кадровые решения

Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишустин на состоявшейся встрече не обсуждали кадровые решения. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствющий вопрос журналистов. Его слова приводит ТАСС.

«Далеко не каждый раз мы эти встречи показываем. Конечно, они в постоянном, ежедневном диалоге, но чаще это происходит по телефону, реже это происходит во время очных встреч», — уточнил пресс-секретарь президента.

Путин и Мишустин провели встречу в ночь с 4 на 5 июля. Они обсуждали экономические вопросы. Глава государства заявил, что экономические показатели страны лучше ожидаемых. Песков напомнил, что Мишустин на встрече доложил о динамике макроэкономических показателей.

4 июля президент России в формате видеоконференции принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он рассказал, что долгое время у границ России из Украины создавалась «анти-Россия», одобрялась неонацистская идеология, чтобы сдержать развитие страны и поставить под удар ее безопасность.