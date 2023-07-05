Путин заявил об экономических показателях России выше ожидаемых. Что происходит с экономикой страны?

Президент России Путин заявил об экономических показателях страны выше ожидаемых

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что экономические показатели страны лучше ожидаемых. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин и Мишустин провели встречу в ночь с 4 на 5 июля, обсудив экономические вопросы.

У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозных. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены Владимир Путин Президент России

Оздоровление экономики России

Мишустин заявил, что экономика России оздоравливается. По его словам, основой является повышение благосостояния населения.

Премьер добавил, что поставленная российским лидером задача по повышению доходов россиян выполняется.

Все это свидетельствует о таком вот оздоровлении. О том, что люди начинают получать больше доходов Михаил Мишустин Премьер-министр России

Также премьер-министр подчеркнул, что экономика страны продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции. «Экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все чинимые препятствия нашей стране», — отметил политик.

4 июля в Центробанке заявили, что среди трех масштабных кризисных периодов в России в 2014-2015, 2020 и 2022 годах последний из них оказался самым сложным.

Банк России уточнил, что на фоне беспрецедентного количества санкций в 2022 году экономика страны испытала системный структурный шок. Также регулятор напомнил, что утратил возможность проводить операции на валютном рынке в долларах и евро, в результате чего было принято решение о введении отдельных элементов валютного регулирования и валютного контроля. В ЦБ уточнили, что меры необходимы для поддержания финансовой стабильности.

Рост реальных зарплат

Мишустин также сообщил, что рост реальной зарплаты за четыре месяца составил 4,2 процента.

Люди восстанавливали сбережения, откладывали деньги, а сейчас активно их тратят. Если посмотреть показатель потребительского рынка, то можно сказать, что докризисный уровень превышен на полтора процента Максим Решетников Министр экономического развития России

По словам премьер-министра, номинальная зарплата за четыре месяца составила 11,4 процента.

В конце июня в Росстате сообщили, что реальные зарплаты в стране в апреле выросли на 10,4 процента в годовом выражении, в марте рост составлял 2,7 процента. Среднемесячная начисленная зарплата увеличилась на 13 процентов, до 71,2 тысячи рублей.

Во время выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2023) Путин заявил, что экономика страны должна стать экономикой высоких заработных плат. По его мнению, представления о том, что высокая стоимость рабочей силы снижает потенциал страны, устарели.

Российский лидер также напомнил, что будущее российской экономики — в высоких технологиях, и добиваться качественной работы в этой сфере, используя низкоквалифицированный труд, невозможно.

Прогноз по росту российского ВВП

На встрече с президентом страны Мишустин спрогнозировал рост российского ВВП. Он выразил надежду, что рост ВВП по итогам года составит более двух процентов. По его словам, драйвером роста является обрабатывающая промышленность.

Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщил, что по итогам 2022 года ВВП России снизился на 2,1 процента вместо прогнозируемых 8-20 процентов. Доходы граждан при этом снизились на один процент в годовом выражении, но вскоре снова начали расти.

В ходе выступления на ПМЭФ-2023 Путин сообщил, что к концу года рост ВВП составит 1,5-2 процента, так как позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу. По его мнению, это позволит России сохранить свое место в списке ведущих экономик мира.

В июне Путин пожелал России роста ВВП как в Алжире или в Индии. По его словам, к концу 2023 года экономика в Алжире вырастет на 4 процента.

Министр экономического развития России Максим Решетников в свою очередь объяснил, что причиной роста экономики является внутренний спрос. По его словам, речь идет не только о бюджетных расходах, но и о нормализации сберегательной модели поведения.

Люди восстанавливали сбережения, откладывали деньги, а сейчас активно их тратят. Если посмотреть показатель потребительского рынка, то можно сказать, что докризисный уровень превышен на полтора процента Максим Решетников Министр экономического развития России

Также глава ведомства отметил активный рост инвестиций. В 2022 году он составил 4,6 процента, первый квартал 2023-го также оказался в плюсе.