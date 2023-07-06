Наркологи рассказали о борьбе с алкоголизмом в паре на примере Лопес и Аффлека

Нарколог Фил Джекман посоветовал быть готовым к отказу партнера бросить пить

Нарколог Фил Джекман и специалист по зависимостям Стефан Уолтерс на примере брака Дженнифер Лопес и Бена Аффлека рассказали, как бороться с алкоголизмом, если один из партнеров продолжает выпивать. Их мнение публикует Independent.

Поводом для комментария специалистов стало известие о намерении Дженнифер Лопес запустить выпуск алкогольных напитков под брендом Delola. В Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) 53-летняя звезда рассказала, что иногда не против выпить коктейль, но никогда не злоупотребляет спиртным. Фанаты раскритиковали знаменитость, посчитав, что она плохо поддерживает мужа Бена Аффлека, который несколько лет назад бросил пить и продолжает борьбу с алкоголизмом.

Нарколог Фил Джекман, комментируя эту ситуацию, подтвердил, что для успешного лечения алкоголизма лучше, если в паре оба партнера прекратят употреблять спиртное. Однако, по его мнению, это не обязательство и надо быть готовым к отказу. «Если вы живете с партнером, который любит выпить, попробуйте попросить его убрать алкоголь из дома и из других доступных для вас мест, чтобы не возникло соблазна отказаться от трезвости», — посоветовал специалист. Стефан Уолтерс добавил, что парам, где есть алкоголик важно придумать новые увлечения и способы досуга без спиртного, чтобы сохранить общие интересы. При этом он призвал не фокусироваться на трезвости, а больше думать, как провести весело время, чтобы оба получили удовольствие.

Уолтерс предупредил, что алкоголизм в паре часто связан с созависимостью, когда один из партнеров выпивает с целью поддержать отношения со вторым. По мнению специалиста, трезвость помогает лучше почувствовать такие моменты и быть искренним с собой и партнером.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес купили новый дом. Пара заплатила за жилье в Лос-Анджелесе более 60 миллионов долларов.